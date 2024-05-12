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Очевидица обрушения подъезда дома в Белгороде рассказала о ЧП

Очевидица обрушения подъезда дома в Белгороде рассказала о ЧП

В окнах квартир десятиэтажного жилого дома в Белгороде, где обрушился подъезд, выбиты стекла. Люди во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сидели в коридорах на фоне сирены воздушной тревоги, рассказала 12 мая «Известиям» жительница первого подъезда пострадавшего дома Инна Викторовна.

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