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РИА Новости: для теракта на «Северных потоках» использовалось не одно судно

РИА Новости: для теракта на «Северных потоках» использовалось не одно судно

Global Look Press | The Swedish Coast Guard/XinHua Правоохранители, занятые в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», полагают, что упомянутая ранее яхта «Андромеда» была не единственным судном, причастным к атаке.

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