Домовой хранитель очага и проказник

Слово «домовой» у большинства из нас вызывает тёплую, почти сказочную улыбку. Мы представляем себе маленького, заросшего шерстью старичка с добрыми глазами, который по ночам тихо бродит по дому, следя за порядком.
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