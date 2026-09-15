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Царьград

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На Борской дамбе начали ремонт 4,7 км дороги до октября 2026 года

На Борской дамбе начали ремонт 4,7 км дороги до октября 2026 года

С 15 сентября в ночное время начались работы на двух участках автомобильной дороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров.

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