В РФ сообщили о восстановлении около 4 тысяч объектов на Донбассе в 2024 году

ТАСС/Дмитрий Ягодкин 3,7 тысяч объектов было восстановлено на Донбассе в течение 2024 года. Об этом на заседании правительственной комиссии по региональному развитию сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
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