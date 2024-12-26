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В РФ сообщили о восстановлении около 4 тысяч объектов на Донбассе в 2024 году

В РФ сообщили о восстановлении около 4 тысяч объектов на Донбассе в 2024 году

ТАСС/Дмитрий Ягодкин 3,7 тысяч объектов было восстановлено на Донбассе в течение 2024 года. Об этом на заседании правительственной комиссии по региональному развитию сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

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