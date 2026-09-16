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Умерла актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова

Умерла актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова

Актриса Наталья Данилова, которая снималась в ленте «Место встречи изменить нельзя», скончалась в Петербурге после тяжелой болезни.

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