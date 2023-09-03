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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 сентября 2023 года

Энергия дня сегодня, четвёртого сентября две тысячи двадцать третьего года = 930 =  Вам предоставляется возможность подняться на новую ступень развития = Ваша обыденная Жизнь изобилует неуместными реакциями на события и других людей= Верящий в радость не ошибётся, потому что она рассеивает туман сомнений и болезни= В конечном счёте величайшее жизненное испытание - это преодоление границ самого себя =Внутреннее очищение сопровождается повышением собственной частоты вибраций = Воспоминания даются человеку как воспитательный момент для анализа и сравнения = Всё, что окружает нас, обладает Энергией, и эта Энергия реагирует на наши желания и страхи = Выражать благодарности и признательности настолько часто, насколько вы можете = Главной действующей силой для Человечества станет не техника, а Энергия Разума и Души = Глубинный язык наш - правильный, на Вере и Надежде настоянный, Любовью взращённый.

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