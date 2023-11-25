Полиция Нигерии арестовала политика связанного со взломом криптовалюты

Нигерийские власти арестовали посла. Уилфред Бонс, нигерийский политик обвинен в краже и отмывании денег в связи со взломом, которому подверглась компания по торговле криптовалютой Patricia Technologies Ltd.
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