Зеленский опять отмерил России считанные дни  

Очередное громкое заявление Зеленский сделал на саммите в Закарпатье — на некоем форуме, который Киев попытался представить как начало формирования нового восточноевропейского антироссийского блока Изображение сгенерировано ИИ Замысел выглядел масштабно.
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