В Самаре выделят более 400 млн на содержание зелёных насаждений

Власти ищут компанию, которая будет выполнять работы по контракту.В Самаре ищут подрядчика, который возьмётся за работы по содержанию и ремонту зелёных насаждений на территориях общего пользования и на площади Куйбышева.
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