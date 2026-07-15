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ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего теракт в Югре

ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего теракт в Югре

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 15 июля опубликовал кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта на одном из предприятий нефтяной промышленности в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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