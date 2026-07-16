РФ обратилась в ВТО для разрешения спора по углеродному регулированию ЕС

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом об учреждении третейской группы для устранения спора в отношении так называемого Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Европейского союза.
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