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РФ обратилась в ВТО для разрешения спора по углеродному регулированию ЕС

РФ обратилась в ВТО для разрешения спора по углеродному регулированию ЕС

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом об учреждении третейской группы для устранения спора в отношении так называемого Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Европейского союза.

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