В Киеве начали снос памятника Щорсу

Власти Киева утром 8 декабря начали работы по сносу памятника красному командиру Николаю Щорсу. «С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус», — уточнили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.
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