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Фелипе Масса: «Ферстаппен – феномен, его можно сравнить с Михаэлем Шумахером, Хэмилтоном и Сенной в их золотые времена»

Фелипе Масса поставил Макса Ферстаппена в один ряд с великими. Гонщик «Ред Булл» завоевал второе чемпионство подряд в 2022 году.

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