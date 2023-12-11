Тульский бизнес-защитник принял участие в награждении победителей конкурса «Предприниматель года – 2023»

8 декабря 2023 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и финалистов конкурса «Предприниматель года – 2023».
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