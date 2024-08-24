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Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей

Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей  Для чего могут пригодиться старые двери и чем будут полезны в интерьере? Как сделать из ненужного предмета, сослужившего добрую службу, новый интересный предмет мебели? Мы подобрали немало оригинальных примеров и выяснили, почему не стоит выбрасывать старые двери!Обеденный стол Обеденный стол из старой двери Деревянные двери, которые ещё не потеряли внешнего лоска вполне сгодятся на роль столешницы для вместительного обеденного стола.

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