Почему не стоит выбрасывать старые двери: 17 невероятных идей Для чего могут пригодиться старые двери и чем будут полезны в интерьере? Как сделать из ненужного предмета, сослужившего добрую службу, новый интересный предмет мебели? Мы подобрали немало оригинальных примеров и выяснили, почему не стоит выбрасывать старые двери!Обеденный стол Обеденный стол из старой двери Деревянные двери, которые ещё не потеряли внешнего лоска вполне сгодятся на роль столешницы для вместительного обеденного стола.