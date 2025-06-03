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Санду объявила в Молдавии национальный траур после смерти Евгения Доги

Санду объявила в Молдавии национальный траур после смерти Евгения Доги

На 89-м году жизни скончался народный артист СССР Евгений Дога. Он жил на две страны, был женат на москвичке и создал поистине незабываемые шедевры — более 200 музыкальных произведений, которые всегда сразу писал на чистовик.

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