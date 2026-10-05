Электрички Тогучин—Новосибирск изменят расписание в октябре

В октябре из-за ремонтных работ пригородные поезда между Тогучином и Новосибирском будут отправляться с задержками от 12 до 24 минут.
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