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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🇷🇺6 июня – День русского языка 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🎞В нашем видео "15 фактов о русском языке" мы раскроем перед вами удивительные исторические факты, которые сформировали современный русский язык.

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