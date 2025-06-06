🇷🇺6 июня – День русского языка 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🎞В нашем видео "15 фактов о русском языке" мы раскроем перед вами удивительные исторические факты, которые сформировали современный русский язык.
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🇷🇺6 июня – День русского языка 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🎞В нашем видео "15 фактов о русском языке" мы раскроем перед вами удивительные исторические факты, которые сформировали современный русский язык.