Moscow Rock City
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Moscow Rock City

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сольник Moscow Rock City в пабе O'Connell's! 🟢

сольник Moscow Rock City в пабе O'Connell's! 🟢

Сегодня вечером Moscow Rock City сыграют традиционный сольник в пабе O'Connell's! 🟢В программе - под 30 рок- и метал-хитов 70-х, 80-х и 90-х! В том числе - и несколько новых песен, подготовленных специально к этому концерту!!Сбор публики - с 6 вечера, группа выходит на сцену в районе 7!Билеты: https://muzpolka.

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