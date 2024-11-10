сольник Moscow Rock City в пабе O'Connell's! 🟢

Сегодня вечером Moscow Rock City сыграют традиционный сольник в пабе O'Connell's! 🟢В программе - под 30 рок- и метал-хитов 70-х, 80-х и 90-х! В том числе - и несколько новых песен, подготовленных специально к этому концерту!!Сбор публики - с 6 вечера, группа выходит на сцену в районе 7!Билеты: https://muzpolka.