В незаконной добыче кеты и свыше 95 кг красной икры полиция подозревает троих жителей Сахалина

В Сахалинской области в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение представителя отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов об обнаружении икры рыб лососёвых пород в багажнике автомобиля, остановленного недалеко от реки в селе Сокол.
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