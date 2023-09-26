В незаконной добыче кеты и свыше 95 кг красной икры полиция подозревает троих жителей Сахалина

В Сахалинской области в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение представителя отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов об обнаружении икры рыб лососёвых пород в багажнике автомобиля, остановленного недалеко от реки в селе Сокол.