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В Госдуме громкий скандал - депутат прямо высказал сомнение в итогах выборов 2024: "Уровень поддержки власти далек от реальности"

В Госдуме громкий скандал - депутат прямо высказал сомнение в итогах выборов 2024: "Уровень поддержки власти далек от реальности"

Интересная жизнь с Vera Star Пока в России все медиа ресурсы пестрят заголовками о небывалом уровне поддержки вновь избранного президента, а чиновники всех уровней поют хвалебные оды Владимиру Владимировичу, в нашелся один единственный слуга народа, который усомнился в результатах выборов.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
В России свобода мнений. И это хорошо. А то, что система управления в стране нуждается в серьёзной проработке, это понятно всем. Народ поэтому и доверяет Путину. Другим нельзя)))
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1 час.
АндрейБорков
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1 час.
A
Andrey
Хазин предлагает проверку профпригодности министров и их подчиненных, то же сделать и с депутатами - через психиатра!
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28 мин.

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