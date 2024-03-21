В Госдуме громкий скандал - депутат прямо высказал сомнение в итогах выборов 2024: "Уровень поддержки власти далек от реальности"

Интересная жизнь с Vera Star Пока в России все медиа ресурсы пестрят заголовками о небывалом уровне поддержки вновь избранного президента, а чиновники всех уровней поют хвалебные оды Владимиру Владимировичу, в нашелся один единственный слуга народа, который усомнился в результатах выборов.
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