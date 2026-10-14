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Царьград

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Жительница Челябинской области отдала мошенникам почти 10 млн рублей

Жительница Челябинской области отдала мошенникам почти 10 млн рублей

Жительница Еткульского района передала курьерам более 9,8 млн рублей, поверив в историю о взломе аккаунта на «Госуслугах» и необходимости защитить сбережения, а остановилась лишь на этапе продажи квартиры.

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