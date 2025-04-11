Страна и люди
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Страна и люди

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В Приморье задержали участников местной ОПГ, угрожавшей бизнесменам

В Приморье задержали участников местной ОПГ, угрожавшей бизнесменам

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело по факту вымогательства. Уточняется, что трое фигурантов уголовного дела создали местную организованную преступную группу (ОПГ), в которую для совершения различных правонарушений вовлекли еще 15 человек.

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