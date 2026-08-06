Каникулы с общественным советом: общественники и сотрудники полиции Красноярского края встретились с ребятами, отдыхающими в лагере

Представитель Общественного совета при МУ МВД России «Красноярское» Игорь Ярославцев вместе с сотрудниками отдела полиции Дивногорска встретился с ребятами, отдыхающими в полевом туристско-краеведческом лагере палаточного типа – «Путешественник».
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