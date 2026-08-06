Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Каникулы с общественным советом: общественники и сотрудники полиции Красноярского края встретились с ребятами, отдыхающими в лагере

Представитель Общественного совета при МУ МВД России «Красноярское» Игорь Ярославцев вместе с сотрудниками отдела полиции Дивногорска встретился с ребятами, отдыхающими в полевом туристско-краеведческом лагере палаточного типа – «Путешественник».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии