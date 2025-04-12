Даже не пытайтесь: астролог назвала самый пьющий знак зодиака

Это абсолютный лидер в плане потребления спиртных напитков. @stockking/freepik.comПо утверждению небесных экспертов, влияние звезд на земную жизнь так сильно, что всё равно проявится, как бы мы ни пытались это скрыть.
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