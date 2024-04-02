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Диетолог Разаренова посоветовала выбирать жевательные резинки с натуральными заменителями сахара

Диетолог Разаренова посоветовала выбирать жевательные резинки с натуральными заменителями сахара

Некоторые вещества, которые содержатся в жевательных резинках, могут быть опасны для организма. Лучше всего отдавать предпочтение жвачкам с натуральными, растительными заменителями сахара, сообщила врач-диетолог Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.

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