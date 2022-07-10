NYT: маловероятно, что США и союзники смогут долго продолжать активно поддерживать Украину так, как делают это сейчас

Маловероятно, что Соединенные Штаты и союзники Вашингтона смогут в течение долгого времени продолжать активно поддерживать Украину так, как делают это в настоящий момент.
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