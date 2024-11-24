Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Смешно! А вообще , что с этим микроном разговаривать! Когда ОРЕШНИК прибудет на елисейские поля, или ещё что-то вроде...НЕ ПО ПОНЯТИЯМ!
  • Михаил Пантюхин
    Если ОРЕШНИК пиндосов не испугал, нужно им ДУБУ ДАТЬ, например ПОСЕЙДОНОМ!!!??? Пусть искупаются в своём дерме!!!А эт...США настаивают на...
  • Андрей Соловьев
    А как насчет Посейдонов ? Им и лететь никуда не надо, достаточно получить сигнал на инициирование.США настаивают на...

с Днем матери!

с Днем матери!

В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок — жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта.

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