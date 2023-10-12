Челябинская агрофирма «Ариант» проиграла ФНС суд на 5 млрд рублей

Агрофирма «Ариант» 12 октября проиграл суд Межрайонной инспекции ФНС № 15 Челябинской области, пытаясь оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения, на сумму порядка 5 млрд рублей.
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