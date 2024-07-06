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Масуд Пезешкиан - новый президент Ирана

Масуд Пезешкиан - новый президент Ирана

Масуд Пезешкиан - новый президент ИранаПредставитель реформистского крыла Масуд Пезешкиян победил на выборах президента ИранаПо результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян набрал 16,384 млн голосов - по меньшей мере 53,6% от общего числа.

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