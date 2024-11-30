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Эксперт Роскачества Долгих раскрыла пять принципов здорового питания зимой

Эксперт Роскачества Долгих раскрыла пять принципов здорового питания зимой

Для поддержания крепкого иммунитета зимой важно уделять внимание сбалансированному питанию, регулярности приема пищи и питьевому режиму, подчеркивает председатель экспертного совета Роскачества Виктория Долгих.

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