РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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  • Гарий Щерба
    ПОДОЙДЕТ  ВРЕМЯ , сами   ЗАБЕРЕМ ...!!!Госдеп США заявил...
  • Игорь Егоров
    Согласен, плохо одно, что он тоже мясник.Эксперт Ходаренок...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Журналист Хайфон:...

СВР: Вашингтон потребовал у Зеленского убрать неких чиновников, угрожая слить «убойный» компромат

СВР: Вашингтон потребовал у Зеленского убрать неких чиновников, угрожая слить «убойный» компромат

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о том, что США призывает Владимира Зеленского снять с постов утративших доверие чиновников из его окружения и обещает в противном случае опубликовать на них серьезный компромат.

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