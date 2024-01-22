СВР: Вашингтон потребовал у Зеленского убрать неких чиновников, угрожая слить «убойный» компромат

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о том, что США призывает Владимира Зеленского снять с постов утративших доверие чиновников из его окружения и обещает в противном случае опубликовать на них серьезный компромат.
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