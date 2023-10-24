Легенде алтайского театра драмы Георгию Обухову исполнилось 85 лет

Уже в ближайшее дни лауреат "Золотой маски" выйдет на сцену со спектаклем "Король лир" Народный артист России, актер краевого театра драмы имени Шукшина, лауреат премии "Золотая маска" Георгий Обухов отмечает 85-летний юбилей.
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