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Легенде алтайского театра драмы Георгию Обухову исполнилось 85 лет

Легенде алтайского театра драмы Георгию Обухову исполнилось 85 лет

Уже в ближайшее дни лауреат "Золотой маски" выйдет на сцену со спектаклем "Король лир" Народный артист России, актер краевого театра драмы имени Шукшина, лауреат премии "Золотая маска" Георгий Обухов отмечает 85-летний юбилей.

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