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Представлен минивэн для бездорожья Chery New Journeo: «космический» дизайн, салон-трансформер и запас хода 2500 км. Фото и подробности

Китайская компания рассекретила свой новый концепт-кар Chery New Journeo, который представляет собой минивэн с футуристичным дизайном, внедорожными атрибутами, «гибким» дизайном интерьера, и отличается высокой степенью автономности.

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