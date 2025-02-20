Представлен минивэн для бездорожья Chery New Journeo: «космический» дизайн, салон-трансформер и запас хода 2500 км. Фото и подробности

Китайская компания рассекретила свой новый концепт-кар Chery New Journeo, который представляет собой минивэн с футуристичным дизайном, внедорожными атрибутами, «гибким» дизайном интерьера, и отличается высокой степенью автономности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии