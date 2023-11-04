Какой церковный праздник в православии отмечают 5 ноября 2023 года Анна ФедороваСразу после праздничного события, посвященного Казанской иконе Богоматери, верующие отмечают память кровного брата Христа, который стал одним из апостолов.
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