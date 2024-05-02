«Её всё-таки посадили!»: Врача-педиатра, поглумившуюся над вдовой и маленьким сыном погибшего на СВО бойца отправили в тюремную камеру!

Всё началось в феврале текущего года, когда вдова погибшего на СВО бойца обвинила педиатра детской поликлиники города Москвы Надежду Буянову в оскорблении своего покойного мужа, которого врач, в присутствии семилетнего ребёнка, назвала «законной целью Украины».
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