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  • Михаил Молчев
    Откупится эта мразь бандеровская.«Её всё-таки поса...

«Её всё-таки посадили!»: Врача-педиатра, поглумившуюся над вдовой и маленьким сыном погибшего на СВО бойца отправили в тюремную камеру!

«Её всё-таки посадили!»: Врача-педиатра, поглумившуюся над вдовой и маленьким сыном погибшего на СВО бойца отправили в тюремную камеру!

Всё началось в феврале текущего года, когда вдова погибшего на СВО бойца обвинила педиатра детской поликлиники города Москвы Надежду Буянову в оскорблении своего покойного мужа, которого врач, в присутствии семилетнего ребёнка, назвала «законной целью Украины».

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Комментарии
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Михаил Молчев
Откупится эта мразь бандеровская.
Ответить
28 мин.
Наталия Колпинская
Не могу осуждать иные взляды на эту войну, но если врач на рабочем местеоткрыто высказывает подобные взгляды, значит это явный враг, который должен сидпть в тюрьме
Ответить
23 мин.
Ирина Быкова
И зачем западенка переехала в Россию? Жила бы среди своих бандеровцев.
Ответить
10 мин.

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