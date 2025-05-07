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Российских фехтовальщиков допустили на чемпионаты мира и Европы

Российских фехтовальщиков допустили на чемпионаты мира и Европы

Сергей Фадеичев/ТАСС Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к участию в чемпионатах мира и Европы в командных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщили 7 мая в пресс-службе организации.

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