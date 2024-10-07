Бедный, бедный Байден!

«Бедный, бедный Павел» – так назывался кинофильм, поставленный не так давно режиссером Виталием Мельниковым и посвященный печальной судьбе российского императора Павла I, который, как говаривали в те времена, скоропостижно скончался от «апоплексического удара табакеркой в висок».