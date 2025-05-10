Страны с ядерным оружием: кто в мире обладает арсеналом самого смертельного оружия Ольга БезродняяНестабильность в мире порождает вопрос, в каких странах есть ядерное оружие, которое представляет самую большую опасность для человечества.
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