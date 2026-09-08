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ТАСС

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Замкомандира Герб: группировка "Днепр" наладила гибкую доставку на позиции

Замкомандира Герб: группировка "Днепр" наладила гибкую доставку на позиции

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября /ТАСС/. Российские десантники выстроили комбинированную разветвленную доставку грузов на передовые позиции в Херсонской области с помощью автомобилей и квадроциклов.

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