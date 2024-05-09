Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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  • Vitalich
    Гейровидение - блевотинаСмотрел полуфинал...
  • lidatima46 Тимощук
    Тина КанделакиЕё можно было наз...
  • Vitalich
    сдохни - тварьПоздравляю Ксению...

Смотрел полуфинал, и убедился, вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться проводить шоу.

Смотрел полуфинал, и убедился, вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться проводить шоу.

На высшем уровне абсолютно всё- свет, звук, видеоряд, а главное сами участники, подбор песен, постановка номеров, после этого деградировавшая попсятина что-то скажет в оправдание продажного шоу "Голос" и фанерной "Маски" ?))))Знаете, чтобы я очень переживал по поводу неучастия России в Евровидении, хотя и особого "счастья" от того, что наша страна отодвинута от многих международных и европейских мероприятий не испытываю.

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Комментарии
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Vitalich
Гейровидение - блевотина
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