Смотрел полуфинал, и убедился, вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться проводить шоу.

На высшем уровне абсолютно всё- свет, звук, видеоряд, а главное сами участники, подбор песен, постановка номеров, после этого деградировавшая попсятина что-то скажет в оправдание продажного шоу "Голос" и фанерной "Маски" ?))))Знаете, чтобы я очень переживал по поводу неучастия России в Евровидении, хотя и особого "счастья" от того, что наша страна отодвинута от многих международных и европейских мероприятий не испытываю.