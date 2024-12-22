Военные инженерно-саперного батальона проделали проходы в минных полях ВСУ в ЛНР

Скриншот видео Военные инженерно-саперного батальона общевойсковой армии группировки войск "Запад" проделали проходы в противопехотных минных полях военнослужащих ВСУ и украинских националистов на освобожденных территориях в ЛНР в зоне проведения спецоперации РФ.
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