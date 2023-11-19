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«Ред Булл» побил рекорд «Мерседеса» по победам за сезон

«Ред Булл» установил новый рекорд «Формулы-1» по числу выигранных Гран-при за год. Коллектив из Милтон-Кейнса одержал 20 побед в 2023-м: 18 раз быстрейшим оказывался Макс Ферстаппен, дважды – новый вице-чемпион Серхио Перес.

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