СК возбудил дело о теракте после ракетной атаки по Льгову

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ) против Вооруженных формирований Украины (ВФУ) из-за ракетного удара по городу Льгов Курской области, сообщается в соцсетях ведомства.
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