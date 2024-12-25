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Парламентская газета

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СК возбудил дело о теракте после ракетной атаки по Льгову

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ) против Вооруженных формирований Украины (ВФУ) из-за ракетного удара по городу Льгов Курской области, сообщается в соцсетях ведомства.

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