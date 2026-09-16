Пособия на нескольких детей можно объединить, но нужно вовремя подать заявление

Можно объединить пособия на нескольких детей, но нужно понимать, когда подать одно заявление, чтобы не потерять выплаты.
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