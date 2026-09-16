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Пронедра

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Пособия на нескольких детей можно объединить, но нужно вовремя подать заявление

Пособия на нескольких детей можно объединить, но нужно вовремя подать заявление

Можно объединить пособия на нескольких детей, но нужно понимать, когда подать одно заявление, чтобы не потерять выплаты.

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