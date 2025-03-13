Карнавала не будет. Перемирия тоже

КРЫМ РОССИЙСКИЙ, надеюсь навсегда. Зеля возможно и наркоман (что наверное для нас еще хуже) , но он не клоун. Он опасная марионетка ЗАПАДА и АМЕРИКИ, вот так и нужно к нему относиться и ган...дошить его где только можно. Ну а таких дураков как ты поискать еще нужно.

Алексей Горшков

Сейчас уже проявляется позиция, что хорошо бы задружиться с США, "готовыми "слить" даже скакуасский режим"! Не дай бог, если согласимся! Веры им ВООБЩЕ НЕТ !!! Есть же выражение: "Хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними"! Опять обманут, как уже МНОГОКРАТНО, ещё с Хасавюрта, было! А сейчас ещё Сирия ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт "ЗАМОРОЖЕН" ! Многие "доброхоты" хотят украинский конфликт "заморозить", и нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - а Сирия ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!! В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше "жестов доброй воли" и побольше РАСЧЁТА О ВЫГОДЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВОЕГО ГОСУДАРСТВА !!! А "озверином" нас достаточно кормили - одни "Мински" с их "последующим разоблачением" чего стоят! Помню какой-то старый советский мультик, где ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ персонаж - кажется - Волк, поёт: "Чтобы все дрожали, чтобы уважали" - по-моему - ПРАВИЛЬНАЯ фраза! А нас воспитывали на беззубо-слюнявой "леопольдовской": "Ребята,давайте жить дружно"! Пора уяснить,что в наших жилах течёт не только всепрощенческая кровь мобилизованного Каратаева и антипатриотическая - лакея Свидригайлова, но и КРАЙНЕ ОПАСНЫХ ДЛЯ НЕПРИЯТЕЛЯ УШКУЙНИКОВ !!!