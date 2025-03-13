Заноза
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Заноза

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Карнавала не будет. Перемирия тоже

Карнавала не будет. Перемирия тоже

Александр Роджерс Зеленский, маленький гадёныш, таки посмотрел «Пираты Карибского моря». И теперь косплеит Джека Воробья с его «Перле, пурле, пеле, парламентёры!».

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Комментарии
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vipkamtour Тен
Правильно ты этого Гадна пришлепнул. Рагуль это, а не казак! Блядь продажная!
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15 час.
Сергей Догадин
КРЫМ РОССИЙСКИЙ, надеюсь навсегда.  Зеля возможно и наркоман (что наверное для нас еще хуже) , но он не клоун. Он опасная марионетка ЗАПАДА и АМЕРИКИ, вот так и нужно к нему относиться и ган...дошить его где только можно. Ну а таких дураков как ты поискать еще нужно.
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12 час.
Алексей Горшков
Сейчас уже проявляется позиция, что хорошо бы задружиться с США, &quot;готовыми &quot;слить&quot; даже скакуасский режим&quot;! Не дай бог, если согласимся! Веры им ВООБЩЕ НЕТ !!! Есть же выражение: &quot;Хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними&quot;! Опять обманут, как уже МНОГОКРАТНО, ещё с Хасавюрта, было! А сейчас ещё Сирия ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт &quot;ЗАМОРОЖЕН&quot; ! Многие &quot;доброхоты&quot; хотят украинский конфликт &quot;заморозить&quot;, и нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - а Сирия ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!! В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше &quot;жестов доброй воли&quot; и побольше РАСЧЁТА О ВЫГОДЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВОЕГО ГОСУДАРСТВА !!! А &quot;озверином&quot; нас достаточно кормили - одни &quot;Мински&quot; с их &quot;последующим разоблачением&quot; чего стоят! Помню какой-то старый советский мультик, где ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ персонаж - кажется - Волк, поёт: &quot;Чтобы все дрожали, чтобы уважали&quot; - по-моему - ПРАВИЛЬНАЯ фраза! А нас воспитывали на беззубо-слюнявой &quot;леопольдовской&quot;: &quot;Ребята,давайте жить дружно&quot;! Пора уяснить,что в наших жилах течёт не только всепрощенческая кровь мобилизованного Каратаева и антипатриотическая - лакея Свидригайлова, но и КРАЙНЕ ОПАСНЫХ ДЛЯ НЕПРИЯТЕЛЯ УШКУЙНИКОВ !!!
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8 час.
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