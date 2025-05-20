Токарем в России можно заработать больше, чем айтишником: HR-эксперты

Владимир Алтайцев

Айтишников пруд пруди, а токарей днём с огнём трудно найти. Но особенную нелюбовь я питаю к мастерам , якобы ремонтирующим компьютеры и телевизоры. Кого ни приглашал, все шарлатаны и любители ободрать клиента. Телевизор перестал работать, не светит экран, деталь для этого стоит 2 тысячи, мастер заламывает цену за замену порядка 8 тысяч, когда аппарат в магазине стоит сейчас 12 тысяч, а два года назад стоил 8 тысяч. Я просто посылаю такого хапугу на ХХ, иду и покупаю новый телевизор. А про комп вообще кроме матов в их адрес нет других слов, приходит, глубокомысленно начинает говорить о поломках, при этом уничтожает всё, ч то обещал оставить из нужного мне и требует за час работы 8-10 тысяч.