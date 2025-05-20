Токарем в России можно заработать больше, чем айтишником: HR-эксперты

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Владимир Алтайцев
Айтишников  пруд пруди, а  токарей  днём  с огнём  трудно  найти. Но особенную  нелюбовь я  питаю к  мастерам  , якобы  ремонтирующим компьютеры  и телевизоры. Кого ни приглашал, все  шарлатаны  и  любители ободрать клиента. Телевизор перестал  работать, не светит экран, деталь для  этого стоит 2  тысячи, мастер заламывает цену  за  замену  порядка  8  тысяч, когда  аппарат в магазине стоит  сейчас  12  тысяч, а  два  года  назад стоил  8  тысяч. Я  просто  посылаю такого  хапугу  на  ХХ, иду  и покупаю новый  телевизор. А  про комп вообще  кроме матов в их адрес  нет других слов, приходит, глубокомысленно начинает  говорить  о поломках, при этом уничтожает всё, ч то обещал  оставить из нужного  мне  и требует за  час работы  8-10 тысяч.
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