В России немало людей, чьи зарплаты уверенно пересекают планку в 300 тысяч рублей в месяц. Причем, как оказалось, к этому уровню дохода приближаются не только IT-специалисты и финансисты, но и представители рабочих профессий.
Токарем в России можно заработать больше, чем айтишником: HR-эксперты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Айтишников пруд пруди, а токарей днём с огнём трудно найти. Но особенную нелюбовь я питаю к мастерам , якобы ремонтирующим компьютеры и телевизоры. Кого ни приглашал, все шарлатаны и любители ободрать клиента. Телевизор перестал работать, не светит экран, деталь для этого стоит 2 тысячи, мастер заламывает цену за замену порядка 8 тысяч, когда аппарат в магазине стоит сейчас 12 тысяч, а два года назад стоил 8 тысяч. Я просто посылаю такого хапугу на ХХ, иду и покупаю новый телевизор. А про комп вообще кроме матов в их адрес нет других слов, приходит, глубокомысленно начинает говорить о поломках, при этом уничтожает всё, ч то обещал оставить из нужного мне и требует за час работы 8-10 тысяч.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии