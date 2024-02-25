Овечкин стал первым россиянином в истории НХЛ, сыгравшим в лиге 1400 матчей

Александр Овечкин достиг еще одного исторического рубежа. В ночь на 25 февраля в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз».