Глава ведомства поручил представить доклад по уголовному делу о смерти мужчины в Томской области

В эфире программы федерального канала житель Томской области выразил несогласие с выводами следствия по уголовному делу в отношении его брата, который обвиняется в причинении знакомому в составе группы лиц тяжких телесных повреждений, повлекших его смерть.
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